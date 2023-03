Líder si udržal náskok pred Slovanom. Dunajská Streda doma porazila Trnavu

Adrián Guľa, tréner DAC: "Cenné víťazstvo pre chlapcov, ďakujem im za odhodlanie, nasadenie. Zápas mal slušné parametre, Trnava bola dobre pripravená. Na začiatku sa im darilo blokovať naše úsilie, potrebovali sme trochu času, aby sme sa dostali do zápasu. Bolo dôležité, že do polčasu sme išli do vedenia, museli sme byť trpezliví. V druhom polčase sa nám podarilo streliť dôležitý druhý gól. Trnava sa nevzdávala, po kontaktnom góle sme zmenili rozostavenie na troch stopérov. Szánthó úžasne trafil loptu a pridal dôležitý gól. V Banskej Bystrici sa mu to nepodarilo, teraz áno. Divákom ďakujem za podporu."

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Darovali sme góly domácim. Od začiatku bolo cítiť z našej hry, že sme chceli hrať otvorený futbal a chceli sme zvíťaziť. Napádali sme súpera vysoko, nútili sme domácich nakopávať vysoké lopty. Nemali sme kvalitu na zakončenie protiútokov, hráči si dnes pomýlili priestory, ale takto hrať nechceme. Urobili sme veľké chyby a Dunajská Streda to potrestala peknými gólmi. Vrátili sme sa do zápasu, urobili sme opäť obrovskú chybu a bolo rozhodnuté."