DAC čaká v Európe veľká výzva, v MOL Aréne očakávajú návštevu sezóny

Spolu teda Krstovičova séria zahŕňa desať zápasov minimálne s jedným presným zásahom. Celkovo v nich skóroval jedenásťkrát.

"Vie byť ešte lepší a komplexnejší. Verím, že spoločne budeme pracovať. Kalmár si to postaví po tréningoch, to nie je náhoda. Po tréningoch strieľa z priamych kopov a aj v okolí šestnástky a to si ja cením.

Je skúsený a pracuje, nejde hneď domov. A potom príde takáto odmena," uviedol Guľa pre klubový web.

Očakávania sú v Dunajskej Strede veľké, tréner DAC na utorňajšej predzápasovej tlačovej konferencii uviedol: "Tešíme sa, hráme doma, bude dobré počasie na futbal. Chceme odovzdať maximum, aby sme uhrali kvalitný výsledok, ktorý nám dá šancu do druhého zápasu."

Posily FCSB pred zápasom

V kádri hostí sú aj legionári Joyskim Dawa z Kamerunu či Malcom Edjouma z Francúzska, kapitánom je rumunský reprezentant Florinel Coman.