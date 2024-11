DAC v troch zápasoch nestrelil Dukle gól. V koncovke zlyhal aj ten, čo je v pohode

„Bol to bojovný zápas, ale ofenzívna hra oboch mužstiev nebola na požadovanej úrovni,“ skonštatoval spolukomentátor televízneho prenosu Stanislav Velický.

V nedeľu v zápase 14. kola Niké ligy síce podal DAC lepší výkon ako v pohári, ale na víťazstvo to nestačilo. Stretnutie sa skončilo bezgólovou remízou .

Zlomovými momentmi stretnutia boli červená karta pre domácich v 64. minúte, keď Máté Tuboly fauloval Dávida Richtárecha a šanca Mateja Trusu o desať minút neskôr, keď po chybe Ivana Mensaha postupoval sám na bránu, no strieľal nad.

Trusa dal v jesennej časti sedem gólov. „Ako jediný z mužstva je vo forme a v akej-takej pohode. Je to rozdielový hráč, behavý, nepríjemný, nábehový, ale sám to nezvládne, potrebuje okolo seba spoluhráčov,“ poznamenal Velický.

„Nebudem sa skrývať, mohol som rozhodnúť a mohli sme mať tri body. Chcel som to dvihnúť, aby brankár nemohol vyraziť loptu, no a dvihol som to až príliš,“ okomentoval svoju veľkú príležitosť 23-ročný útočník žlto-modrých.