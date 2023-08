Banská Bystrica vyhrala na pôde DAC. Polievka rozhodol a pripísal si aj asistenciu

Adrián Guľa, tréner DAC: "Pre nás je to sklamanie, nehrali sme dobre ako mužstvo. Súper bol dostatočne agresívny, hral na protiútoky, ale to sme vedeli. Ľahkými stratami sme pustili súpera do šancí. V prvom polčase nás Popovič držal v hre. Emóciu po nepremenenej penalte sme však nevyužili. Išli sme do vedenia, ale sme to neudržali. Namiesto toho, aby sme súpera dorazili, sme mu dali darčeky. Boli sme nepresní, nedokázali sme to dotiahnuť ani do stavu 2:2. Chýbal líder v obrane, ale aj v útoku. Súper využil náš nedobrý tímový výkon a získal tri body."

Michal Ščasný, tréner B. Bystrice: "Som neskutočne šťastný, že sme získali tri body na ihrisku DAC. Boj o prvú šestku bude tvrdý, sú to dôležité tri body do tabuľky. V prvom polčase sme mali výborné pasáže, ale mohli sme mať lepšiu finálnu fázu. V druhom sme chceli hrať trpezlivo na protiútoky. Inkasovaný gól prišiel nevhod, ale klobúk dole pred chalanmi, dokázali ťažký zápas otočiť. Som hrdý na chlapcov a ďakujem za super zápas."