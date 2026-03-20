Stres zažíva každý deň. Bývalá futbalistka je policajtkou, cez víkend sa mení na rozhodkyňu

Timea Brutvanová začínala s futbalom vo FAMT Prešov ako brankárka, neskôr sa z nej stala útočníčka.
V Prešove vtedy nebolo ženské družstvo a tak odišla do ŠK Štich Humenné. Prišlo však zranenie a po ôsmich rokoch musela aktívnu kariéru futbalistky ukončiť.
Futbalu sa však vzdať nedokázala a tak sa vydala na cestu rozhodovania. Spočiatku pôsobila na úrovni okresu po dvoch rokoch ju presunuli do krajských súťaží. Tam pôsobí dodnes.
V súčasnosti je v ligových súťažiach prestávka, a to je čas, keď sa nielen futbalisti, ale aj rozhodcovia musia pripraviť na odvetnú jarnú časť súťaží.
Timea Brutvanová komentuje svoju činnosť takto: „Kým sa futbalové trávniky počas zimy ponoria do ‚spánku‘, pre mňa sa nič zásadné nemení.
Síce zápasy na chvíľu utíchnu, ale pracovné a športové tempo pokračuje. Okrem práce nesmie chýbať fyzická príprava vo forme tréningov, keďže kondícia ide ruka v ruke s rozhodovaním a taktiež s mojou prácou policajtky, mám každý rok v apríli fyzické previerky ako rozhodkyňa aj ako policajtka.
Pred začiatkom jarnej časti sezóny absolvujeme my rozhodcovia každý rok zimný doškoľovací seminár, kde máme výklad pravidiel futbalu formou prednášok. Súčasťou programu sú aj písomné testy z pravidiel futbalu, videotesty a ústne skúšky.
Hráčom stačí pravidlá poznať, my, rozhodcovia, ich musíme ovládať. Taktiež v rámci zimnej prípravy zvyknem rozhodovať prípravné zápasy, prípadne KFL, ktorá sa hrá na umelej tráve.
Niekedy v zimných mesiacoch ani sama neviem, či rozhodujem alebo sa otužujem, ale ak je kvalitný futbal, človek aj zabudne na zimu.“
Ambiciózna rozhodkyňa však pracuje aj na doplnení svojho vzdelania:
„Voľnejšie mesiace nepatria len športu, keďže som zároveň externou študentkou posledného ročníka magisterského štúdia na Fakulte telesnej výchovy, športu a zdravia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, a tak mi zimné obdobie spestrilo skúškové obdobie a intenzívne písanie diplomovej práce.
Výhodou je, že cez víkendy mám viac priestoru byť s blízkymi. Počas sezóny totiž platí, že ak ma chcú vidieť, musia prísť na zápas.“
Práca policajtky je náročná, rovnako ako práca na ihrisku, a tak určite nie je jednoduché vykonávať obe povolania.
Brutvanová však obe svoje „ práce“ má rada a je ochotná prinášať aj obete: „Spojiť prácu s futbalom a ešte aj tréningovým procesom je náročné a vyžaduje si to dôslednú organizáciu času, pevnú disciplínu a mentálnu odolnosť.
V oboch profesiách je nevyhnutné rýchle rozhodovanie pod tlakom. Skúsenosti z práce mi často pomáhajú aj na trávniku.
Každodenný kontakt so stresovými situáciami mi posilnil schopnosť sústrediť sa a robiť racionálne rozhodnutia aj pod tlakom.
Dôležité je, že obe profesie ma bavia a napĺňajú. Veľakrát idem na stretnutie po nočnej zmene, čo je dosť náročné, ale ak človek naozaj chce, prekážky neexistujú.“
Brutvanová momentálne pôsobí na úrovni Východoslovenského futbalového zväzu. Svoje súčasné účinkovanie hodnotí:
„Momentálne som zaradená v 5. lige, avšak verím, že sa mi podarí tento rok postúpiť o ligu vyššie.“ S píšťalkou ju však môžete vidieť aj na zápasoch najvyššej súťaže žien.