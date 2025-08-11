Crystal Palace znovu dobyli Wembley. Spomienka na Jotu dopadla nešťastne

LONDÝN. Londýnske Wembley sa stáva pamätným a najmä úspešným miestom pre futbalistov Crystal Palace.
Po historickom triumfe v Pohári FA, čo bola prvá významná trofej v klubovej histórii, teraz pridali do zbierky triumf v anglickom Superpohári (FA Community Shield).
V jedenástkovej dráme proti Liverpoolu sa brankár Dean Henderson stal ústrednou postavou na trávniku.
Tradičný otvárací duel sezóny v Anglicku medzi víťazom pohára a Premier League mal v podobe Liverpoolu jasného favorita, ale Crystal Palace preukázal svoju kvalitu a hlavne nezlomnú vôľu. V stretnutí dvakrát prehrával, vždy však vedel gólovo zareagovať a poslať tak za stavu 2:2 zápas do jedenástkového rozstrelu.
„Viedli sme dvakrát o gól, podľa mňa sme kontrolovali zápas do momentu, keď vyrovnali na 2:2. Mo Salah mal ešte jednu veľkú šancu, ale zrazu sme mohli stretnutie prehrať. Možno sme mali šťastie, že sa išli napokon kopať penalty,“ vyjadril sa tréner Liverpoolu Arne Slot na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii.
VIDEO: Zostrih zápasu Crystal Palace - Liverpool
Divácky atraktívny zápas medzi zástupcami v pohárovej Európe rozhodne nenudil. Tréner Crystal Palace Oliver Glasner sa ešte výraznejšie zapísal do klubovej histórie.
„Prvá strela súpera bola hneď gólová, ale naša reakcia bola skvelá. Cez prestávku sme si povedali, aby sme sa držali nášho plánu a zostali pokojní. Hráči si verili, takže som spokojný s výkonom. Bol to viac-menej vyrovnaný zápas, na čo sme hrdí, keďže Liverpool je víťazom Premier League.
Stáť pred našimi fanúšikmi, to sa nedá kúpiť za žiadne peniaze sveta. Všetci sme si to zaslúžili a na konci prišla odmena, ktorá s nami zostane navždy,“ citovala kouča Crystal Palace oficiálna klubová webstránka.
Penaltová lotéria odštartovala pre Liverpool najhorším možným spôsobom, Mohamed Salah minul bránu a následne Henderson zneškodnil pokus Alexisa Mac Allistera.
K tomu vychytal Harveyho Elliotta a keďže jeho spoluhráči mali lepšiu streleckú mušku, tak po presnom zásahu Justina Devennyho mohli vypuknúť víťazné oslavy.
„Tieto emócie sú fantastické. Zaslúžili sme si to. Milujem veľké momenty, keď je človek pod tlakom. Užil som si to, domácu úlohu s penaltami sme si urobili na výbornú, takže ďakujem každému, kto mi s tým pomohol.
Liverpool bol favoritom, má neuveriteľných hráčov a vedeli sme, že to bude náročné. Dve trofeje za tri mesiace je niečo neuveriteľné, poďme ďalej písať históriu,“ prezradil Henderson po výhre 3:2 v rozstrele.
Po 85 dňoch tak so spoluhráčmi zažil ďalší historický moment, podobne ako Pohár FA aj Community Shield získal Crystal Palace prvýkrát do klubovej vitríny.
„Zmiešané emócie. Sme sklamaní, že sme nevyhrali, pretože kvôli tomu sme sem prišli. Mali sme šance, ale realita je, že sme prehrali. Máme dostatok skúseností s víťazstvami a prehrami, je jasné, že niektoré veci musíme zlepšiť, ak chceme obhájiť titul. To bude samo o sebe náročné,“ povedal obranca Liverpoolu Virgil van Dijk.
Jedinou „škvrnou“ stretnutia bola predčasne ukončená spomienka na počesť tragicky zosnulého útočníka Liverpoolu Dioga Jotu a jeho brata Andreho Silvu.
Skupinka fanúšikov prekazila minútu ticha, keď sa z hľadiska ozýval piskot. Hlavný arbiter Chris Kavanagh pietny moment predčasne ukončil.
„Nemyslím si, že to bolo plánované. Možno si neuvedomili, že to bola minúta ticha. Snažili sa ich upokojiť, ale prinieslo to trochu hluku. A potom naši fanúšikovia zareagovali. Toto bolo nešťastné, respektíve ťažko sa hľadajú správne slová, ale nebol za tým podľa mňa zlý úmysel,“ poskytol svoj pohľad na tento moment kormidelník Liverpoolu.