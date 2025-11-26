ONLINE: Crvena Zvezda Belehrad - MŠK Žilina dnes, mládežnícka Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Crvena Zvezda Belehrad - MŠK Žilina: ONLINE prenos z mládežníckej Ligy majstrov.
Crvena Zvezda Belehrad - MŠK Žilina: ONLINE prenos z mládežníckej Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. nov 2025 o 10:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu mládežníckej Ligy majstrov: Crvena Zvezda Belehrad - MŠK Žilina.

Futbalisti Crvena Zvezda Belehrad a MŠK Žilina dnes hrajú úvodný zápas tretieho kola mládežníckej Ligy majstrov 2025/2026.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Crvena Zvezda Belehrad - MŠK Žilina dnes (LIVE UEFA Youth League 2025/26, streda, LIVE)

UEFA Youth League  2025/2026
26.11.2025 o 13:00
CZ Belehrad
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu v rámci Youth League medzi mužstvami FK Crvena Zvezda Belehrad a MŠK Žilina.

Zvezda sa pred rokom predstavila v ligovej fáze mládežníckej Ligy majstrov, pričom si zo šiestich duelov pripísala víťazstvo iba v poslednom zápase proti AC Milánu. Tentokrát sa v rámci play-off víťazov predstavila proti Baníku Ostrava, ktorý vyradila po výsledkoch 0:0 a 4:1.

Žilina dokázala pred dvoma rokmi zaujať svojou cestou v mládežníckej súťaži. Už v rámci samotného play-off totiž vyradila nemecký Dortmund 2:1, pričom v následnom osemfinále nestačila na Kodaň 1:2 po penaltách. V aktuálnom ročníku postúpila cez Shelbourne, keď po domácej remíze 2:2 uspela na trávniku súpera 1:0 po penaltách.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
Liga majstrov

    Hráči Leverkusenu oslavujú gól do siete City.
