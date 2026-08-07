Namiesto futbalu súd. Anglický reprezentant čelí obvineniu z údajného útoku v klube

Anglického futbalistu Ivana Toneyho obvinili z ublíženia na zdraví pri incidente v nočnom klube v Londýne.
Reprezentanta Anglicka obvinili na konci júla. Podľa agentúry DPA ide o napadnutie, ku ktorému malo prísť v decembri 2025 počas návštevy nočného klubu v centrálnej časti Londýna.
The Sun informoval, že 30-ročného hráča saudskoarabského Al-Ahli zatkli po údajnom údere hlavou. Toneyho tak čaká súd, ktorý je predbežne na programe 24. septembra.
Toney na nedávnych majstrovstvách sveta nastúpil v základnej zostave v zápase o bronz proti Francúzsku.
Predtým si iba epizódne zahral v semifinále proti Argentíne. Za národný tím má na konte desať štartov. Do Saudskej Arábie zamieril predvlani z Brentfordu.
„Ivan vzal obvinenie na vedomie a hoci je prirodzene v šoku, teší sa na príležitosť očistiť svoje meno pred súdom,“ povedal pre BBC hráčov hovorca.