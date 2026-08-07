O Haraslína bojuje klub zo Saudskej Arábie. Opustí slovenský reprezentant Spartu Praha?

Lukáš Haraslín.
Lukáš Haraslín. (Autor: AC Sparta Praha)
TASR|7. aug 2026 o 10:55
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Absentoval v základnej zostave zápasu tretieho predkola Ligy majstrov s Lyonom.

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa portálu isport.cz zaujíma saudskoarabský Al-Fateh.

Reprezentant Slovenska je súčasťou Sparty od leta 2021, v poslednom období bol kapitán tímu.

Haraslín absentoval v základnej zostave v utorňajšom domácom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov s Lyonom.

„Bol to ťažký rozhovor, možno jeden z najťažších. Nie je príjemné posadiť kapitána na lavičku, ešte k tomu v dôležitom zápase kvalifikácie Ligy majstrov.

Je to súčasť mojej práce. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale veril som, že bude správne,“ cituje portál isport.cz trénera Sparty Briana Priskeho.

Podľa viacerých zdrojov v súčasnosti prebiehajú rokovania s účastníkom najvyššej súťaže v Saudskej Arábii.

Al-Fateh sa v predchádzajúcom ročníku Pro League umiestnil na 11. pozícii. Trhová hodnota Haraslína sa pohybuje medzi piatimi a šiestimi miliónmi eur.

Slovenský reprezentant odohral v sezóne 2025/2026 27 ligových stretnutí s bilanciou 13 gólov.

Česko

    Lukáš Haraslín.
    Lukáš Haraslín.
    O Haraslína bojuje klub zo Saudskej Arábie. Opustí slovenský reprezentant Spartu Praha?
    dnes 10:551
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