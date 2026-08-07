O Haraslína bojuje klub zo Saudskej Arábie. Opustí slovenský reprezentant Spartu Praha?

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín môže v najbližšom období zmeniť klubovú adresu. O 30-ročného stredopoliara Sparty Praha sa podľa portálu isport.cz zaujíma saudskoarabský Al-Fateh.
Reprezentant Slovenska je súčasťou Sparty od leta 2021, v poslednom období bol kapitán tímu.
Haraslín absentoval v základnej zostave v utorňajšom domácom stretnutí tretieho predkola Ligy majstrov s Lyonom.
„Bol to ťažký rozhovor, možno jeden z najťažších. Nie je príjemné posadiť kapitána na lavičku, ešte k tomu v dôležitom zápase kvalifikácie Ligy majstrov.
Je to súčasť mojej práce. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale veril som, že bude správne,“ cituje portál isport.cz trénera Sparty Briana Priskeho.
Podľa viacerých zdrojov v súčasnosti prebiehajú rokovania s účastníkom najvyššej súťaže v Saudskej Arábii.
Al-Fateh sa v predchádzajúcom ročníku Pro League umiestnil na 11. pozícii. Trhová hodnota Haraslína sa pohybuje medzi piatimi a šiestimi miliónmi eur.
Slovenský reprezentant odohral v sezóne 2025/2026 27 ligových stretnutí s bilanciou 13 gólov.