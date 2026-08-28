Tréner končí, jeho nástupca je krajan Messiho. Inter Miami čaká na víťazstvo od júla

Hviezdny argentínsky futbalista Lionel Messi bude mať v Interi Miami nového trénera a opäť to bude jeho krajan.
Dočasného kouča Guillerma Hoyosa, pod ktorého vedením tím v MLS už päť zápasov nevyhral, nahradí Cristian „Kily“ González.
Hoyos, ktorý sa na lavičku posadil po aprílovej rezignácii Javiera Mascherana, zostane vo funkcii dovtedy, kým jeho nástupca vybaví potrebné formality. Informovali o tom predstavitelia klubu.
Minimálne v jednom zápase však bude Hoyos na lavičke chýbať. Len pár hodín pred oznámením príchodu jeho nástupcu ho totiž MLS potrestala za opakované neskoré nástupy mužstva na ihrisko. Vynechá tak sobotňajší duel s Montrealom.
González má ako hráč na konte 56 štartov za argentínsku reprezentáciu. Počas kariéry obliekal okrem iného dres Interu Miláno či Valencie.
Ako tréner pôsobil zatiaľ iba v Argentíne, naposledy v Atléticu Platense. V Miami sa bude snažiť ukončiť neúspešnú sériu mužstva.
Tím plný hviezd z posledných piatich zápasov štyrikrát prehral a na víťazstvo čaká od 25. júla.