Parma ihneď našla náhradu za odvolaného trénera. Tím povedie trojnásobný víťaz Serie A

Päťdesiatjedenročný tréner viedol Parmu od júna 2022 a vlani s ňou získal titul v Serii B. V prebiehajúcej sezóne najvyššej talianskej súťaže je to už ôsmy tréner, ktorého prepustili.

Vedenie klubu rozhodol o prepustení Pecchiu po pondelkovej prehre s AS Rím 0:1, ktorá bola už štvrtá za sebou.

Dôvodom bola sedemzápasová séria bez víťazstva (0-2-5), ktorá dostala klub do pásma zostupu v Serie A.

Nahradil ho Chivu, pre ktorého to je prvá trénerská anabáza v A-tíme. Do vlaňajšieho leta viedol juniorské výbery Interu Miláno. Podľa talianskych médií podpísal kontrakt do konca nasledujúcej sezóny.

Štyridsaťštyriročný Rumun počas kariéry získal tri tituly v Serie A a s Interom Miláno vyhral Ligu majstrov v roku 2010. Informovala agentúra AFP.

Tabuľka Serie A