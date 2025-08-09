Trenčín stráca jeden z pilierov ofenzívy, Nigérijčan mieri do Česka

BRATISLAVA. Nigérijský útočník Chinonso Emeka po troch rokoch opúšťa futbalový klub AS Trenčín. Jeho ďalšie kroky povedú do najvyššej českej súťaže, kde si bude obliekať dres FK Dukla Praha.
Dvadsaťtriročný futbalista prišiel pod Čákov hrad z belgického Gentu a počas pôsobenia v Trenčíne odohral 44 zápasov, v ktorých strelil trinásť gólov.
Naposledy skóroval v barážovom stretnutí proti Zlatým Moravciam.
Jeho kontrakt mal vypršať v decembri tohto roka, no po dohode s klubom odišiel už teraz. O prestupe informoval trenčiansky klub na svojom oficiálnom webe.
„Emeka nás už pred časom informoval o jeho zámere opustiť klub a nepredĺžiť súčasný kontrakt, ktorý by mu vypršal v decembri. Hráč cítil, že po vyše troch rokoch v klube chce zmeniť prostredie a toto sme, samozrejme, museli rešpektovať.
V danej situácii bol jeho transfer jediné riešenie, aby hráč neopustil náš klub v zimnom prestupovom období bez kompenzácie. Rokovali sme s viacerými klubmi a k dohode sme napokon dospeli s Duklou Praha.
Emekovi patrí vďaka za jeho pôsobenie v AS Trenčín a budeme mu držať palce v jeho ďalšej kariére,“ uviedol športový riaditeľ Andrej Žáčik.
„Ďakujem, AS Trenčín! Som nesmierne vďačný za všetko. Za príležitosti, lekcie a úžasných ľudí, ktorých som tu spoznal. Trenčín sa pre mňa stal viac než len klubom, cítil som sa tu ako doma.
Trénerom, realizačnému tímu, spoluhráčom a fanúšikom ďakujem, že ste vo mňa verili a boli súčasťou mojej cesty. Vždy si so sebou ponesiem spomienky a lásku, ktorú som tu zažil. Prajem klubu veľa ďalších úspechov,“ odkázal po odchode Emeka.