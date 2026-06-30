Chelsea unikla vysokej pokute od UEFA, najvyššiu zaplatí jej sesterský klub

Anglický futbalový klub FC Chelsea sa vyhol prísnejšiemu trestu za porušenie finančných pravidiel Európskej futbalovej únie (UEFA).
Jeho sesterský klub Štrasburg však dostal najvyššiu pokutu spomedzi 14 potrestaných klubov vo výške 13 miliónov eur. Informovala o tom agentúra AP.
Chelsea vlani zaplatila UEFA pokutu 31 miliónov eur a zároveň dostala prísnejšie finančné limity. Tie v roku 2025 tesne nesplnila, keď na mzdy a prestupy vynaložila viac ako 70 percent svojich príjmov.
Tentoraz jej UEFA udelila pokutu jeden milión eur, pričom ďalšie dva milióny eur podmienečne odložila. Aston Villa dostala pokutu 7,5 milióna eur, ďalších 15 miliónov eur jej UEFA odložila pod podmienkou splnenia finančných cieľov v budúcej sezóne.
UEFA ocenila Chelsea aj Aston Villu za zlepšenie finančnej situácie, zároveň ich však vyzvala, aby výraznejšie znížili pomer výdavkov na hráčsky káder k príjmom.
Chelsea pritom očakáva pokles výnosov, keďže po desiatom mieste v uplynulej sezóne Premier League nebude štartovať v Lige majstrov ani v inej európskej súťaži.
Štrasburg, ktorý patrí do skupiny BlueCo rovnako ako Chelsea, dostal okrem pokuty 13 miliónov eur aj podmienečný trest vo výške ďalších 12 miliónov eur. UEFA zároveň francúzskemu klubu nariadila výrazne znížiť výdavky na hráčsky káder.
Štrasburg si v uplynulej sezóne zarobil približne 15 miliónov eur postupom do semifinále Konferenčnej ligy, pričom tím viedol ako kapitán Emmanuel Emegha, ktorý po sezóne prestúpil do Chelsea.
Medzi ďalšie potrestané kluby patria Fenerbahce Istanbul (7 miliónov eur), Newcastle United, Juventus Turín i Fiorentina, ktoré dostali zhodne pokutu šesť miliónov eur, a aj Nottingham Forest (2,5 milióna eur).