Schranz čaká na prvý gól v sezóne, Slavia stále neinkasovala ani gól

Česká liga - 3. kolo:

Liberec - Slavia Praha 0:1 (0:1)

Gól: 40. Diouf

/L. Tupta do 74. min, P. Dulay do 60. min, L. Letenay celý zápas - I. Schranz do 90. min, M. Tomič na lavičke náhradníkov/