VIDEO: Gólová hlavička Almásiho zariadila víťazstvo Ostravy, streleckú formu potvrdil Prekop

Erik Prekop sa teší po strelenom góle v drese FC Baník Ostrava.
Erik Prekop sa teší po strelenom góle v drese FC Baník Ostrava. (Autor: X/FC Baník Ostrava)
TASR|24. aug 2025 o 19:41
ShareTweet0

Čisté konto si pripísal slovenský brankár Dominik Holec.

PRAHA. Futbalisti Baníka Ostrava triumfovali v 6. kole českej Chance ligy nad Slováckom 2:0.

O oba góly sa postarali Slováci, v 50. minúte sa presadil Ladislav Almási a v 78. minúty zaznamenal trojbodovú poistku domácich Erik Prekop. Čisté konto si pripísal brankár Dominik Holec.

VIDEO: Gól Almásiho

VIDEO: Gól Prekopa

Hradec Králové zaznamenal prvé tohtosezónne víťazstvo, keď zdolal Olomouc 1:0.

Za domácich absolvoval kompletnú minutáž slovenský stredopoliar Samuel Dancák, od 70. minúty nastúpil v útoku Adam Griger.

Chance liga - 6. kolo:

Hradec Králové - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)

Gól: 32. Darida

/S. Dancák odohral celý zápas a A. Griger (obaja Hradec Králové hral od 70. minúty/

Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 2:0 (0:0)

Góly: 50. Almási, 78. Prekop

/D. Holec odchytal celý zápas, L. Almási hral do 74. minúty a E. Prekop hral od 74. minúty - F. Vaško odohral celý zápas, P. Blahút hral do 88. minúty/

Sparta Praha - Dukla Praha

/hrá sa od 20.00 h/

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Erik Prekop sa teší po strelenom góle v drese FC Baník Ostrava.
    Erik Prekop sa teší po strelenom góle v drese FC Baník Ostrava.
    VIDEO: Gólová hlavička Almásiho zariadila víťazstvo Ostravy, streleckú formu potvrdil Prekop
    dnes 19:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»VIDEO: Gólová hlavička Almásiho zariadila víťazstvo Ostravy, streleckú formu potvrdil Prekop