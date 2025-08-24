VIDEO: Gólová hlavička Almásiho zariadila víťazstvo Ostravy, streleckú formu potvrdil Prekop

PRAHA. Futbalisti Baníka Ostrava triumfovali v 6. kole českej Chance ligy nad Slováckom 2:0.
O oba góly sa postarali Slováci, v 50. minúte sa presadil Ladislav Almási a v 78. minúty zaznamenal trojbodovú poistku domácich Erik Prekop. Čisté konto si pripísal brankár Dominik Holec.
VIDEO: Gól Almásiho
VIDEO: Gól Prekopa
Hradec Králové zaznamenal prvé tohtosezónne víťazstvo, keď zdolal Olomouc 1:0.
Za domácich absolvoval kompletnú minutáž slovenský stredopoliar Samuel Dancák, od 70. minúty nastúpil v útoku Adam Griger.
Chance liga - 6. kolo:
Hradec Králové - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)
Gól: 32. Darida
/S. Dancák odohral celý zápas a A. Griger (obaja Hradec Králové hral od 70. minúty/
Baník Ostrava - 1. FC Slovácko 2:0 (0:0)
Góly: 50. Almási, 78. Prekop
/D. Holec odchytal celý zápas, L. Almási hral do 74. minúty a E. Prekop hral od 74. minúty - F. Vaško odohral celý zápas, P. Blahút hral do 88. minúty/
Sparta Praha - Dukla Praha
/hrá sa od 20.00 h/