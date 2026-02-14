VIDEO: Slovenské duo zariadilo triumf Plzne. Slavia si upevnila post lídra

Futbalisti Slavie Praha si víťazstvom na pôde Karvinej 3:1 upevnili post lídra českej najvyššej súťaže.
„Zošívaní“ majú na čele osembodový náskok pred mestským rivalom Spartou, ktorú čakal v nedeľu zápas proti Hradcu Králové.
Slovenský obranca Dávid Krčík zariadil gólom po asistencii krajana Patrika Hrošovského víťazstvo Viktorie Plzeň na ihrisku Sigmy Olomouc 2:1.
Krčík skóroval v druhom stretnutí za sebou, pred prestupom k „viktoriánom“ zaznamenal šesť presných zásahov v 18 dueloch za Karvinú.
VIDEO: Gól Krčíka
V drese Slavie odohral v dueli 22. kola 90 minút slovenský útočník Ivan Schranz. Ako striedajúci hráč naskočil do zápasu v 76. minúte jeho krajan Erik Prekop. Góly hostí strelili Tomáš Chorý, Jan Bořil a Mojmír Chytil.
Slovenský brankár Tomáš Frühwald vychytal v drese Bohemiansu Praha víťazstvo nad Slováckom 2:1.
Česká liga - 22. kolo:
Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 1:2 (1:2)
Góly: 22. Sturm - 17. Lawal, 45. Krčík
/M. Hruška, M. Malý boli na lavičke náhradníkov - D. Krčík, P. Hrošovský odohrali celý zápas, D. Ťapaj, M. Tvrdoň do zápasu nezasiahli/
1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1:2 (0:2)
Góly: 73. Tetour - 29. Hůlka, 43. Lischka
/P. Blahút hral do 46. minúty, M. Šviderský a F. Vaško boli na lavičke náhradníkov - T. Frühwald odchytal celý zápas/
Dukla Praha - FC Zlín 0:0
/J. Kadák hral do 77. minúty - M. Pišoja nastúpil do hry v 65. minúte/
MFK Karviná - Slavia Praha 1:3 (1:1)
Góly: 38. Kacor - 16. Chorý, 60. Bořil, 72. Chytil
/K. Vallo hral od 83. minúty - I. Schranz hral do 90. minúty, E. Prekop nastúpil v 76. minúte/