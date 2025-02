VIDEO: Hollý naskočil do zápasu a ihneď rozhodol, Holec s druhou nulou za sebou

/ T. Frühwald - J. Kotula, R. Križan (nikto do duelu nezasiahol)/

FC Baník Ostrava - SK Sigma Olomouc 1:0 (1:0)

Gól: 31. Buchta

/D. Holec odchytal celý zápas, M. Rusnák nastúpil v 90.+1 minúte - J. Chvátal a T. Digaňa boli na lavičke náhradníkov/

FK Jablonec - 1. FC Slovácko 4:2 (1:0)

Góly: 11. Tekijaski, 52. Jawo, 66. Hollý , 73. Martinec - 57. Havlík, 90.+5 Miškovič

/D. Hollý hral od 64. minúty a strelil gól, S. Nebyla hral do 64. minúty - M. Koscelník hral do 55. min, P. Blahút hral do 77. min/