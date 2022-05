Česi sa dohodli so Šilhavým, zostane ešte na jednu kvalifikáciu

PRAHA. Českú futbalovú reprezentáciu bude naďalej trénovať Jaroslav Šilhavý.

Šesťdesiatročný kouč sa dohodol so zväzom na novej zmluve, ktorá platí do konca kvalifikácie ME 2024. Ak sa Česi na EURO prebojujú, kontrakt sa automaticky predĺži o záverečný turnaj v Nemecku.

Súčasná zmluva sa Šilhavému skončí 31. júla 2022.

Ako informoval portál iDnes.cz, predseda Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Petr Fousek dostal už minulý týždeň v utorok od kolegov vo výkonnom výbore poverenie, aby sa s trénerom dohodol na predĺžení spolupráce.