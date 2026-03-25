Korupčná aféra v českom futbale naberá rozmery. Polícia odhalila organizovanú skupinu

Vrchné štátne zastupiteľstvo v Olomouci v stredu informovalo, že polícia rozhodla o začatí trestného stíhania voči 32 obvineným v jednom z najväčších korupčných škandálov v českom futbale v ére samostatnosti.
Polícia začala v utorok v ranných hodinách rozsahovo najväčšiu operáciu v súvislosti so stávkami. Kauza sa týka vrcholných predstaviteľov klubov, rozhodcov aj hráčov.
Okrem stávkovania sa spomína aj ovplyvňovanie výsledkov od roku 2023, stopy vedú k stávkovej mafii v Ázii. Podľa Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci úkony trestného konania prebiehajú v troch samostatne vedených trestných veciach.
„Dňa 25. 3. 2026 policajné orgány rozhodli o začatí trestného stíhania 32 obvinených, ktorým sú kladené za vinu skutky posudzované ako trestné činy účasti na organizovanej zločineckej skupine a ďalej trestné činy podvodu, podplácania, prijatia úplatku, legalizácie výnosov z trestnej činnosti, ktoré mali byť niektorými obvinenými spáchané v prospech organizovanej zločineckej skupiny,“ uviedol v stredu v tlačovej správe Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci Radim Dragoun, vrchný štátny zástupca.
Obvinených môže byť viac. V súčasnej dobe prebiehajú výsluchy obvinených a po ich vykonaní štátny zástupca zváži podanie prípadných návrhov na vzatie obvinených do väzby.
„Pri najzávažnejšej trestnej činnosti pri zvýšenej sadzbe v dôsledku spáchania v prospech organizovanej zločineckej skupiny hrozí uloženie trestu odňatia slobody v rozmedzí 9 rokov a 2 mesiace až 13 rokov a 4 mesiace. Pri obvinenom s najmenej závažnou trestnou činnosťou hrozí v prípade odsúdenia uloženie trestu odňatia slobody až na 4 roky.
Nedá sa vylúčiť, že o začatí trestného stíhania ďalších osôb bude rozhodnuté ešte v ďalšom priebehu konania, a to taktiež na základe vyhodnotenia aktuálnych úkonov. Počet obvinených teda nemusí byť konečný,“ dodal Dragoun.