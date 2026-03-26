V českej korupčnej kauze sú hráči aj rozhodcovia. Hrozí im až 13 rokov väzenia

Vo futbalovej korupčnej kauze v Česku podali žalobcovia návrh na väzbu u piatich obvinených.
Ostatní zadržaní boli prepustení, povedal dnes ČTK olomoucký vrchný žalobca Radim Dragoun. V prípade spojenej s ovplyvňovaním zápasov kvôli stávkam je obvinených 32 ľudí.
Stíhaní sú okrem iného za trestné činy podvod, úplatkárstvo a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti, časť vinia detektívi z účasti na organizovanej zločineckej skupine.
U troch obvinených, ktorých bude prejednávať Okresný súd v Zlíne, sú podľa žalobcov všetky tri väzobné dôvody.
Počet 32 obvinených nemusí byť konečný, záležať bude na vyhodnotení výsledkov prehliadok či výsluchov osôb, uviedli žalobcovia. Medzi obvinenými sú hráči, funkcionári i rozhodcovia.
Námestník olomouckého vrchného žalobcu Radek Bartoš na otázku ČTK spresnil, že obvinených sú len fyzické osoby.
Niektorí z obvinených sa podľa neho zodpovedajú z účasti na organizovanej zločineckej skupine, prípadne spáchanie iných trestných činov v prospech organizovanej zločineckej skupiny.
Tým hrozí najvyššia sadzba v rozpätí deviatich rokov a dvoch mesiacov až 13 rokov a štyroch mesiacov.
Na prípade pracujú s detektívmi z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policajti z Krajského riaditeľstva polície Zlínskeho kraja. Kauzu vyšetrujú v troch samostatne vedených veciach.
Kauzou sa zaoberá tiež Etická komisia Futbalovej asociácie ČR, ktorá začala v súvislosti s vyšetrovaním korupcie v českom futbale 47 konaní.
Okrem iného aj s prvoligovou Karvinou, jej hráčmi Samuelom Šigutom a Matejom Hýblom, ktorým zastavila činnosť, a primátorom sliezskeho mesta Jánom Wolfom (nestraník, predtým SOCDEM).
Asociácia o tom informovala na oficiálnej doske. Či je Wolf medzi obvinenými, žalobcovia nepotvrdili, s primátorom sa teraz nedá spojiť. Podľa opozície by mal rezignovať.
Karviná je jediným klubom z najvyššej súťaže, ktorý v kauze figuruje. Z ostatných klubov ide o druholigový SFC Opava, 1. SC Znojmo, TJ ŠTART Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov.