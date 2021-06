Malý klub na Morave zasiahlo tornádo, Baník Ostrava spravil krásne gesto

Ľudia sa spojili, aby pomohli

Na miesto nešťastia okamžite vyrazili mnohí dobrovoľníci a záchranári aj zo Slovenska.

Pre pomoc obyvateľom zasiahnutých obcí boli okamžite vytvorené mnohé finančné zbierky, do ktorých prispievali ľudia z celého sveta.

Na jednej z nich bolo už o necelých 24 hodín vyzbieraných vyše 110 miliónov českých korún (cca 4,5 mil. eur).

"V jednu chvíli chodilo pol milióna za päť minút. Museli sme nasadiť všetky technické kapacity, aby to stránka ustála," povedal pre český web DVTV výkonný riaditeľ Nadace Via Zdeněk Mihalco. "Nikdy v histórii sa nič podobné nestalo, je to neuveriteľné množstvo darov."