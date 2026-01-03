Kríza Celticu nepozná hranice. Úradujúci majster prehral aj v glasgowskom derby s Rangers

Futbalisti Celticu prehrali v škótskej lige prestížne glasgowské derby s Rangers 1:3. Obhajcovia titulu vyšli naprázdno druhýkrát za sebou, pred oboma glasgowskými celkami sa stále drží v tabuľke Hearts.
Celtic v zápase poslal do vedenia Kórejčan Jang Hjon-čun, viac ale zverenci francúzskeho trénera Wilfrieda Nancyho zo streleckej prevahy nevyprodukovali.
Rangers výsledok po zmene strán otočili po dvoch góloch Portugalčana Chermitiho v rozpätí deviatich minút. Tretí gól pridal 18-ročný útočník Mikey Moore, ktorý je v Rangers na hosťovaní z Tottenhamu.
Celtic prehral doma po polčasovom vedení prvýkrát od roku 2010. Vtedy podľahol práve Rangers rovnakým výsledkom ako teraz. Proti Rangers v lige neuspel piatykrát za sebou.