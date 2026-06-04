Spor Mourinha s Tureckom mieri do Štrasburgu: Obmedzili moju slobodu prejavu

José Mourinho.
José Mourinho. (Autor: TASR/AP)
ČTK|4. jún 2026 o 15:40
ShareTweet0

Mourinho sa sťažuje na pokuty, ktoré mu udelil turecký futbalový zväz.

Portugalský futbalový tréner José Mourinho sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva so sťažnosťou na zaobchádzanie, ktorému čelil v Turecku počas pôsobenia v tíme Fenerbahce SK. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa nej súd v Štrasburgu súhlasil, že sa bude prípadom zaoberať, a vyžiadal si od tureckých úradov príslušné podklady.

Mourinho sa sťažuje na pokuty, ktoré mu udelil turecký futbalový zväz za výroky na adresu fanúšikov súperov a rozhodcov.

Vo svojom podaní tvrdí, že tieto sankcie obmedzili jeho slobodu prejavu. Na súd sa obrátil preto, lebo sa domnieva, že bol porušený článok 6 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv, ktorý zaručuje právo na spravodlivý proces.

Mourinho tvrdí, že od futbalového zväzu nikdy nedostal odôvodnenie uložených sankcií.

Podľa agentúry AFP sa Mourinho obrátil na súd v Štrasburgu v marci minulého roka, teda niekoľko mesiacov predtým, ako opustil lavičku istanbulského klubu. Ten viedol od leta 2024 a zväz mu sankcie uložil koncom predchádzajúceho roka.

Európsky súd pre ľudské práva opakovane rieši prípady porušovania dohovoru o ľudských právach zo strany tureckých úradov. V mnohých prípadoch však ide o stíhaných alebo väznených kritikov vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Ďalšie súťaže

José Mourinho.
José Mourinho.
Spor Mourinha s Tureckom mieri do Štrasburgu: Obmedzili moju slobodu prejavu
dnes 15:40
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Spor Mourinha s Tureckom mieri do Štrasburgu: Obmedzili moju slobodu prejavu