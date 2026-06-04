Spor Mourinha s Tureckom mieri do Štrasburgu: Obmedzili moju slobodu prejavu

Portugalský futbalový tréner José Mourinho sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva so sťažnosťou na zaobchádzanie, ktorému čelil v Turecku počas pôsobenia v tíme Fenerbahce SK. Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa nej súd v Štrasburgu súhlasil, že sa bude prípadom zaoberať, a vyžiadal si od tureckých úradov príslušné podklady.
Mourinho sa sťažuje na pokuty, ktoré mu udelil turecký futbalový zväz za výroky na adresu fanúšikov súperov a rozhodcov.
Vo svojom podaní tvrdí, že tieto sankcie obmedzili jeho slobodu prejavu. Na súd sa obrátil preto, lebo sa domnieva, že bol porušený článok 6 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv, ktorý zaručuje právo na spravodlivý proces.
Mourinho tvrdí, že od futbalového zväzu nikdy nedostal odôvodnenie uložených sankcií.
Podľa agentúry AFP sa Mourinho obrátil na súd v Štrasburgu v marci minulého roka, teda niekoľko mesiacov predtým, ako opustil lavičku istanbulského klubu. Ten viedol od leta 2024 a zväz mu sankcie uložil koncom predchádzajúceho roka.
Európsky súd pre ľudské práva opakovane rieši prípady porušovania dohovoru o ľudských právach zo strany tureckých úradov. V mnohých prípadoch však ide o stíhaných alebo väznených kritikov vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.