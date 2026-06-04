Fenerbahce so Škriniarom v šoku. Prezident ide do väzenia za navádzanie k tipovaniu

Sadettin Saran.
Sadettin Saran. (Autor: REUTERS)
ČTK|4. jún 2026 o 17:33
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Stávkarská aféra v tureckom futbale vypukla vlani v októbri.

Prezident športového klubu Fenerbahce Sadettin Saran bol odsúdený na dva a pol roka väzenia za navádzanie k nelegálnemu tipovaniu.

Uviedli to turecké médiá. Cez víkend bude klub na mimoriadnom kongrese voliť jeho nástupcu. V tureckom klube pôsobí aj slovenský reprezentačný kapitán Milan Škriniar.

Istanbulský súd vo štvrtok udelil rovnaký trest odňatia slobody aj Saranovmu bratovi Kenanovi. Sadettin Saran vinu poprel.

Stávkarská aféra v tureckom futbale vypukla vlani v októbri. Národný zväz následne zastavil činnosť desiatkam rozhodcov a stovkám hráčov, niektorí z nich boli tiež zadržaní a skončili vo väzbe.

Saran bol tiež v decembri krátko zatknutý v súvislosti s vyšetrovaním drogového škandálu, ktorý sa týkal významných osobností zábavného priemyslu a médií. Následne uviedol, že odstúpi z funkcie, a klub zvolal na prvý júnový víkend mimoriadny kongres.

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Sadettin Saran.
Sadettin Saran.
Fenerbahce so Škriniarom v šoku. Prezident ide do väzenia za navádzanie k tipovaniu
dnes 17:33
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