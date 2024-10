ONLINE: OK Častkovce - FC Spartak Trnava dnes, 3. kolo Slovnaft Cup, LIVE

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu Slovnaft Cupu medzi Častkovcami a Trnavou. Duel prinesieme cez zmeny stavov.



OK Častkovce



Častkovce majú za sebou dvoch pohárových súperov, ktorých vyradili. Trebatice zdolali 3:2, presvedčivejšie to dopadlo na pôde Cíferu. Obec pri Trnave porazili jasne 4:0.



FC Spartak Trnava



Spartak je momentálne remízový ligový kráľ, čo už hnevá trénera Michala Gašparíka. V pohári to tiež bolo skromnejšie. Jaslovské Bohunice vyradili po víťazstve 2:0.