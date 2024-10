Nastúpi 15-ročný supertalent? Malá obec sa pripravuje na veľkú Trnavu

Patrik Majkút, futbalista OK Častkovce: "Na zápas s Trnavou sa tešíme, pretože nie každý deň môžete hrať s mužstvom ako je práve Spartak. Je to pre nás veľká výzva a možnosť ukázať sa nielen ako jednotlivci, ale hlavne ako tím. V Trnave som ukončoval svoj dorastenecký futbal práve pod vedením trénera Gašparíka, o to viac sa teším.

Čaká nás mužstvo z prvej ligy, to hovorí samo o sebe. Osobne očakávam fyzicky náročný futbal. Svedomito sa pripravujeme a som presvedčený o tom, že každý jeden hráč si siahne na dno svojich síl a nič nikomu nedarujeme a zabojujeme o postup do ďalšieho kola.

Určite očakávam početne väčšiu návštevu ako obvykle, teším sa na to a verím, že práve aj to nás nakopne k čo najlepšiemu výkonu. Budeme vďační za každú podporu a pevne verím, že im to odplatíme kvalitným výkonom a dobrým výsledkom."

Michal Gašparík, tréner FC Spartak Trnava: "Najdôležitejší je prístup hráčov, aby nič nepodcenili, aby boli sústredení. Musia sa vysporiadať aj s inými parametrami ihriska.

Zápas bude o nás a verím, že sa nám bude hrať ľahšie, keď dáme čím skôr prvý gól, aby sme zápas otvorili a potom už to bude v našej réžii. Verím, že si postup postrážime, že sa nikto nezraní a pôjdeme ďalej.“

Zdroj: OK Častkovce, FC Spartak