Ancelotti reagoval na špekulácie, vyzdvihol aj kvalitu finále MS

BRATISLAVA. Taliansky futbalový tréner Carlo Ancelotti nemá v pláne odísť zo španielskeho klubu Real Madrid.

V súvislosti so 63-ročným koučom sa špekulovalo, že by mohol zasadnúť na uvoľnené miesto pri brazílskej reprezentácii, no Ancelotti tvrdí, že chce dodržať kontrakt s „bielym baletom“ platný do konca sezóny 2023/2024.