Bývalý kapitán pomôže Čechom v baráži o MS. Je túžba tento sen naplniť, hovorí

Bývalý kapitán českej futbalovej reprezentácie Vladimír Darida si opäť oblečie národný dres.
Tridsaťpäťročný stredopoliar, ktorý momentálne hráva za Hradec Králové, pomôže tímu v marcovej baráži o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku.
Darida ukončil reprezentačnú kariéru po ME v roku 2021, kde Česi vypadli vo štvrťfinále po prehre s Dánskom 1:2. Za národný tím má dosiaľ na konte 76 štartov a osem gólov.
„Vnímam, že všetci okolo národného tímu, realizačný tím, vedenie i hráči, robia maximum pre to, aby sa Česku podarilo postúpiť na MS. Vo futbalovej verejnosti je obrovská túžba tento sen naplniť a ja ju cítim rovnako.
Po otvorených a úprimných rozhovoroch s trénerom Miroslavom Koubkom a generálnym manažérom Pavlom Nedvědom, ktorých si veľmi vážim, som si uvedomil, že aj ja chcem byť v tejto chvíli k dispozícii, pokiaľ o mňa bude záujem.
Nejde o žiadne osobné ambície ani návraty, ale o ochotu priložiť ruku k dielu v kľúčových zápasoch pred MS a urobiť spoločné maximum pre to, aby sa český futbal na svetový šampionát vrátil,“ citovala Daridu oficiálna facebooková stránka českej reprezentácie.
V tejto sezóne najvyššej českej súťaže odohral Darida 22 zápasov, v ktorých si pripísal osem gólov a štyri asistencie.
„Rozhodnutie Vladimíra Daridu si veľmi vážim. Je to skúsený hráč s veľkým charakterom, ktorý má reprezentačnému tímu stále čo ponúknuť, nielen na ihrisku, ale aj v kabíne.
Pokiaľ bude zdravotne v poriadku a tréner sa ho rozhodne nominovať, môže byť pre mužstvo veľkým prínosom. Oceňujem jeho prístup i ochotu bojovať za české farby,“ dodal Nedvěd.
Česi doma privítajú reprezentáciu Írska a v prípade víťazstva sa v boji o miestenku na MS stretnú s úspešnejším z dvojice Dánsko - Severné Macedónsko.