Skvelý zákrok, tvrdil tréner. Dúbravka vychytal nulu a blíži sa k cennému jubileu

BRATISLAVA. Pre Burnley išlo o veľmi dôležité tri body. Vo vzájomnej konfrontácii nováčikov Premier League zdolal doma v druhom ligovom kole Sunderland 2:0.
„Je zvláštne, že zápas v úvode sezóny môže byť taký kľúčový," napísal novinár Sam Drury z BBC Sport a dodal:
„Proti tímu, pred ktorým skončilo Burnley v predošlom ročníku v Championship s 24-bodovým náskokom, sa dá tento duel považovať za možno najdôležitejší v sezóne."
Pod kľúčový triumf a čisté konto svojho tímu sa podísala aj slovenská reprezentačná jednotka medzi troma žrďami Martin Dúbravka.
Blíži sa k pol stovke vychytaných núl
Ten zachránil svoje mužstvo už v štvrtej minúte duelu, keď zneškodnil zakončenie Eliezera Mayendu z piatich metrov.
„Na začiatku premárnili veľkú šancu po skvelom zákroku Martina (Dúbravku)," pochválil Slováka kouč Burnley Scott Parker.
Okrem tohto zákroku však slovenský gólman nemal po zvyšok stretnutia väčšiu prácu. Odvrátil dve lopty a v závere radšej boxoval centre a odrazené lopty do bezpečia.
V druhom dejstve poslal kouč Sunderlandu Régis Le Bris do hry viacero ofenzívnych hráčov, no tí nedokázali potrápiť Dúbravku.
Slovenský brankár si na svoje konto pripísal prvé čisté konto v drese Burnley, a to už v druhom súťažnom zápase. Išlo celkovo o jeho 47. vychytanú nulu v kariére v Premier League v 164. zápase.
VIDEO: Dúbravkov zákrok hneď v úvode
Čisté konto pri domácom debute
„Boli sme pevní ako skala, absorbovali sme tlak a dali sme druhý gól z protiútoku. Následne sme ubránili našu bránu a duel sme zakončili čistým kontom, čo bolo tiež skvelé," tvrdil s nadšením Parker.
„Žiadal som od chlapcov, aby na ihrisku ukázali skutočné úsilie, aby ukázali motiváciu, aby dostali týchto fanúšikov do varu, a myslím si, že sme to dokázali a myslím si, že sme si tri body zaslúžili," dodal kouč.
Martin Dúbravka dostal od portálu Burnley Express hodnotenie 7/10.
„Udržal si čisté konto pri domácom debute. Predviedol skorý zákrok, ktorým zneškodnil Mayendu. Okrem toho však nebol terčom striel súpera. Pri držaní lopty neriskoval," opísal jeho výkon novinár Matt Scrafton.
Čaká ich náročný mesiac
Rovnaké hodnotenie dostal aj od SkySports, zatiaľ čo od BBC Sport dostal až osem hviezdičiek z desiatich.
Burnley teraz čaká náročný mesiac. Už v utorok (26.8.) si zmeria sily s Derby County v Anglickom ligovom pohári. Ďalší víkend vycestuje na Old Trafford, kde vyzve Manchester United (30.8.).
Následne privíta po reprezentačnej prestávke FC Liverpool (14.9.), následne Nottingham Forrest (20.9.) a neskôr sa opäť vráti do Manchestru, no tentokrát nastúpi na Etihad Stadium proti domácim City (27.9.).