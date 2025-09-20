ONLINE: Burnley FC - Nottingham Forest dnes, Premier League LIVE (Martin Dúbravka)

BURNLEY. Futbalisti Burnley FC a Nottinghamu Forest dnes hrali zápas 5. kola nového ročníka Premier League 2025/2026.
V bráne domácich nastúpi slovenský reprezentant Martin Dúbravka. Burnley patrí v tabuľke 17. miesto s tromi bodmi, Nottingham má na konte len o jeden bod viac.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Burnley FC - Nottingham Forest dnes (Premier League 2025/2026, 5. kolo, Martin Dúbravka, sobota, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
20.09.2025 o 16:00
5. kolo
Burnley
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nottingham
Prehľad
Rozhodca: Bramall – Perry, Wilkes.
Prenos
Úvodné zostavy:
Burnley FC: Dúbravka – Walker, Ekdal, Estève, Hartman – Cullen (C), Florentino – Tchaouna, Laurent, Anthony – Foster.
Náhradníci: Weiß – A. Barnes, Broja, Edwards, Flemming, Humphreys, Pires, Mejbri, Worrall.
Tréner: Scott Parker
Nottingham Forest: Sels – N. Williams, Milenković, Morato, Zinčenko – Luiz, E. Anderson – Bakwa, Gibbs-White (C), Ndoye – Wood.
Náhradníci: Victor – J. Cunha, Hudson-Odoi, Hutchinson, I. Jesus, Kalimuendo, McAtee, Sangaré, Yates.
Tréner: Ange Postecoglou
Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného zápasu Premier league medzi Burnley FC a Nottingham Forest.
Burnley FC
Nováčik tejto sezóny Premier league predvádza v doterajšom priebehu sezóny zatiaľ veľmi slušné výkony. Po štyroch zápasoch majú domáci futbalisti na svojom konte však len tri body. Jediné víťazstvo zaknihovali v druhom kole na domácom štadióne so Sunderlandom. Zvíťazili 2:0. V poslednom kole na domácom štadióne podľahli veľmi nešťastne oobhajcovi majstrovského titulu z Liverpoolu. V nadstavenom čase rozhodol z pokutového kopu Saláh.
Nottingham Forest
Hosťujúce mužstvo prežíva veľmi turbulentný začiatok sezóny. Majiteľ kubu Marinakis odvolal hlavného trénear Nuna Espirita Santa a na jeho miesto prišiel bývalý tréner Tottenham Hotspur Ange Postecoglou. Lesníci majú po štyroch zápasoch na svojom konte len 4 body. Posledný ligový zápas odohrali v Londýne na pôde Arsenalu a prehrali hladko 0:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.