ONLINE: Burnley FC - Nottingham Forest dnes, Premier League LIVE (Martin Dúbravka)

Burnley FC - Nottingham Forest: ONLINE prenos z 5. kola Premier League. (Autor: Sportnet)
Sportnet|20. sep 2025 o 13:00
Sledovali ste ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Premier League 2025/2026: Burnley FC - Nottingham Forest.

BURNLEY. Futbalisti Burnley FC a Nottinghamu Forest dnes hrali zápas 5. kola nového ročníka Premier League 2025/2026.

V bráne domácich nastúpi slovenský reprezentant Martin Dúbravka. Burnley patrí v tabuľke 17. miesto s tromi bodmi, Nottingham má na konte len o jeden bod viac.

Canal+ Sport 8
Kde sledovať zápas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Anglická Premier League  2025/2026
20.09.2025 o 16:00
5. kolo
Burnley
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Nottingham
Prehľad
Rozhodca: Bramall – Perry, Wilkes.
Prenos
Úvodné zostavy:

Burnley FC: Dúbravka – Walker, Ekdal, Estève, Hartman – Cullen (C), Florentino – Tchaouna, Laurent, Anthony – Foster.
Náhradníci: Weiß – A. Barnes, Broja, Edwards, Flemming, Humphreys, Pires, Mejbri, Worrall.
Tréner: Scott Parker

Nottingham Forest: Sels – N. Williams, Milenković, Morato, Zinčenko – Luiz, E. Anderson – Bakwa, Gibbs-White (C), Ndoye – Wood.
Náhradníci: Victor – J. Cunha, Hudson-Odoi, Hutchinson, I. Jesus, Kalimuendo, McAtee, Sangaré, Yates.
Tréner: Ange Postecoglou

Rozhodca: Bramall – Perry, Wilkes.
Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného zápasu Premier league medzi Burnley FC a Nottingham Forest.

Burnley FC

Nováčik tejto sezóny Premier league predvádza v doterajšom priebehu sezóny zatiaľ veľmi slušné výkony. Po štyroch zápasoch majú domáci futbalisti na svojom konte však len tri body. Jediné víťazstvo zaknihovali v druhom kole na domácom štadióne so Sunderlandom. Zvíťazili 2:0. V poslednom kole na domácom štadióne podľahli veľmi nešťastne oobhajcovi majstrovského titulu z Liverpoolu. V nadstavenom čase rozhodol z pokutového kopu Saláh.

Nottingham Forest

Hosťujúce mužstvo prežíva veľmi turbulentný začiatok sezóny. Majiteľ kubu Marinakis odvolal hlavného trénear Nuna Espirita Santa a na jeho miesto prišiel bývalý tréner Tottenham Hotspur Ange Postecoglou. Lesníci majú po štyroch zápasoch na svojom konte len 4 body. Posledný ligový zápas odohrali v Londýne na pôde Arsenalu a prehrali hladko 0:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Premier League

Premier League

