ONLINE: Burnley FC - Chelsea FC dnes, Premier League LIVE (Martin Dúbravka)

BURNLEY. Futbalisti Burnley FC a Chelsea FC dnes hrajú zápas 12. kola ročníka Premier League 2025/2026.
V bráne domácich nastúpi slovenský reprezentant Martin Dúbravka.
Kde sledovať Premier League v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE: Burnley FC - Chelsea FC dnes (Premier League 2025/2026, 12. kolo, Martin Dúbravka, sobota, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
22.11.2025 o 13:30
12. kolo
Burnley
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Chelsea
Prenos
Vítam všetkých futbalových fanúšikov pri textovom prenose z úvodného zápasu 12. kola Premier League medzi Burnley a Chelsea.
Burnley malo po októbrovej reprezentačnej prestávke dobrú formu, keď si v prvých 2 zápasoch pripísali 2 víťazstva, ale následne prišli 2 prehry. Napriek tomu ich zisk 6 bodov medzi repre pauzami dostal o 1 miesto nad pásmo zostupu, ale len o skóre pred 18. West Hamom.
Chelsea mala medzi repre pauzami skvelú fazónu, keď zvíťazila v 3 zo 4 stretnutí, a za dané obdobie mala skóre 8:2. Vďaka tomu sa v tabuľke nachádzajú na 3. mieste so stratou 2 bodov na 2. Manchester City.
Hosťom z Londýna sa zaujímavo darí viac na ihrisku Burnley než doma, keď v predošlých 2 zápasoch na Stamford Bridge remizovali, ale na Turf Moor si pripísali jednoznačné víťazstva 4:1 a 4:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.