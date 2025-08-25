Arsenal prišiel o Saku. Zranenie ho vyradilo z hry na dlhé týždne

Zranený futbalista Arsenalu Londýn Bukayo Saka
Zranený futbalista Arsenalu Londýn Bukayo Saka (Autor: TASR/AP)
TASR|25. aug 2025 o 14:32
ShareTweet0

V zostave ho nahradí Eze.

LONDÝN. Dvadsaťtriročný anglický futbalový krídelník Bukayo Saka nedohral víkendové ligové stretnutie s Leedsom pre zranenie zadného stehenného svalu.

Odhadovaná dĺžka absencie je štyri týždne, Arsenalu tak nepomôže v zápase s Liverpoolom a nebude k dispozícii ani Anglicku v kvalifikačných dueloch o postup na majstrovstvá sveta 2026.

Saka už výraznejšie absentoval Arsenalu v predchádzajúcej sezóne, po operácii stehenného svalu vypadol zo zostavy na tri a pol mesiaca.

Na uvoľnené miesto v základnej zostave tak môže nastúpiť jeho reprezentačný kolega Eberechi Eze.

Londýnsky celok angažoval 27-ročného krídelníka z konkurenčného Crystal Palace za 68 miliónov eur.

Trénerovi Mikelovi Artetovi môže chýbať vo víkendovom šlágri aj kapitán Martin Ödegaard po páde na pravé rameno. Informovala agentúra DPA.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Zranený futbalista Arsenalu Londýn Bukayo Saka
    Zranený futbalista Arsenalu Londýn Bukayo Saka
    Arsenal prišiel o Saku. Zranenie ho vyradilo z hry na dlhé týždne
    dnes 14:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Arsenal prišiel o Saku. Zranenie ho vyradilo z hry na dlhé týždne