Pri oslavách titulu autom vrazil do davu. Brit čelí ďalším 24 obvineniam

LIVERPOOL. Britský občan Paul Doyle, ktorý je obvinený z toho, že autom vrazil do davu oslavujúcich fanúšikov anglického futbalového klubu FC Liverpool po zisku titulu Premier League, čelí ďalším 24 trestným obvineniam.
Bývalý vojak sa vo štvrtok zúčastnil pojednávania v Liverpoole prostredníctvom videoprenosu z väzenia a bol viditeľne dojatý. Polícia z Merseyside uviedla, že pri incidente 26. mája bolo zranených 134 ľudí, vrátane 29 obetí vo veku od šiestich mesiacov do 77 rokov.
Medzi zranenými boli aj bábätká vo veku 6 a 7 mesiacov. Doyle svojim vozidlom Ford Galaxy Titanium vrazil do davu na Water Street v centre mesta. Pôvodne bol obvinený zo siedmich trestných činov, vrátane nebezpečnej jazdy a spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví s úmyslom.
Teraz čelí ďalším obvineniam, vrátane 19 pokusov o spôsobenie ťažkej ujmy, trom obvineniam zo zranenia s úmyslom a jednému obvineniu z výtržníctva.
Počas 20-minútového pojednávania, na ktorom boli prítomní príbuzní obetí a viac ako 20 novinárov, Doyle nevypovedal a nevzdal sa žiadnych obvinení.
Sudca Andrew Menary odročil prípad na 4. september, kedy sa očakáva, že Doyle pred súdom prednesie svoje vyhlásenie. Predbežný termín súdneho procesu je stanovený na 24. november a očakáva sa, že bude trvať tri až štyri týždne.