ONLINE: Brentford FC - Burnley FC dnes, Premier League LIVE (Dúbravka)

Futbalisti Brentford FC a Burnley FC dnes hrajú zápas 13. kola ročníka Premier League 2025/2026. Duel hostí Brentford Community Stadium.
V bráne hostí by znova nemal chýbať slovenský reprezentant Martin Dúbravka, ktorý doposiaľ nastúpil vo všetkých dvanástich ligových súbojoch.
Kde sledovať Premier League v TV?
ONLINE: Brentford FC - Burnley FC dnes (Premier League 2025/2026, 13. kolo, Martin Dúbravka, sobota, LIVE)
Anglická Premier League 2025/2026
29.11.2025 o 16:00
13. kolo
Brentford
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Burnley
Prenos
Vzájemné zápasy
Vzájemná bilance dává v dlouhodobém horizontu mírně navrch Burnley: obě mužstva se v soutěžních zápasech potkala 34×, přičemž Clarets (hráči Burnley, kteří hrají právě v tradičních dresech bordó barvy) vedou 14:10 na výhry, desetkrát se zrodila remíza.
V nedávné době se ale ukazuje výrazný faktor domácího prostředí – v posledních čtyřech prvoligových duelech vždy zvítězil domácí tým: v březnu 2024 Burnley na Turf Moor uspělo 2:1, předtím však Brentford na Gtech Community Stadium dvakrát vyhrál bez inkasovaného gólu (3:0 v říjnu 2023 a 2:0 v březnu 2022) a ještě dříve zase dominovalo Burnley 3:1 doma v roce 2021.
Statistiky z posledních šesti vzájemných zápasů mluví o čtyřech výhrách Burnley a dvou Brentfordu s celkovým skóre 9:8 pro Clarets, nicméně ve specifických podmínkách sobotního utkání – na hřišti, kde má Brentford výbornou bilanci proti týmům z nedávné Championship a kde tradičně padá hodně domácích gólů – působí před duelem právě Bees o něco sebevědoměji.
Burnley FC
přijíždí do západního Londýna v roli ohroženého týmu – po 12 kolech je v tabulce devatenácté s bilancí 3-1-8, skóre 14:24 a jen deseti body, tedy těsně pod čárou záchrany.
Svěřenci Angličana Scotta Parkera prožívají obtížné období: v lize prohráli tři zápasy v řadě (0:2 s Arsenalem, 2:3 na West Hamu, 0:2 s Chelsea) a z posledních šesti kol mají bilanci P-V-V-P-P-P.
Zcela zásadní problém představuje ofenziva – Burnley má podle analytiků nejnižší hodnotu očekávaných gólů (xG) v celé soutěži a jako jediný tým Premier League zatím ani nevyslal 100 střel. I defenziva patří k nejhorším v soutěži – celkem 24 obdržených branek činí druhý nejhorší výkon za kladiváři z West Hamu.
Přesto se Burnely může opřít o individuální kvalitu: nejlepším střelcem je Angličan Jaidon Anthony se čtyřmi ligovými brankami, stejný počet zásahů má i Nizozemec Zian Flemming v součtu soutěží (3 z toho v Premier League) a za defenzivní linií stojí slovenský brankář Martin Dúbravka, který má na kontě nejvíc zákroků ze všech gólmanů v této sezóně Premier League (49).
Kouč Parker se musí obejít bez této trojice zraněných: Švýcar Zeki Amdouni (koleno), Velšan Connor Roberts (třísla) a Němec Jordan Beyer (hamstringy), ale pozitivem je návrat albánského útočníka Armanda Broji; žádné čerstvé ztráty po utkání s Chelsea hlášeny nejsou.
Brentford FC
jde do domácího duelu z klidnější pozice středu tabulky – po 12 kolech je třináctý s bilancí 5-1-6 a skóre 18:19.
Tým irského kouče Keitha Andrewse se opírá o velmi silné výkony doma: podle statistik už má v této sezóně Premier League čtyři ligové výhry na vlastním hřišti, přičemž lépe jsou na tom v počtu domácích vítězství jen Arsenal a Manchester City. Brentford navíc doma zvládl těžké zápasy proti Liverpoolu, Manchesteru United, Chelsea či Newcastle United, takže střet s týmem z dolních pater tabulky bere jako povinnou jízdu.
Tahounem ofenzivy je brazilský útočník Igor Thiago, jenž má na kontě devět ligových gólů (deset ve všech soutěžích) a naposledy se trefil i v Brightonu, kde ale v nastavení neproměnil druhou penaltu a Bees (Včely) tam padli 1:2. Thiago je druhým nejlepším střelcem soutěže za suverénem Norem Erlingem Haalandem z Manchesteru City se 14 góly.
Trenér (nebo jak se používá v britské angličtině "manager") Andrews musí oželet kreativního Brazilce Fabia Carvalha i Nizozemce Antona Milamba, které vyřadila vážná zranění kolenních vazů, a dlouhodobě absentuje také Angličan Josh Dasilva, jinak však Brentford hlásí kádr prakticky kompletní.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.