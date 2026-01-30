V minulosti viedol Brazíliu. Tentokrát povedie reprezentáciu, ktorá sa nedostala na MS

Brazílsky futbalový tréner Mano Menezes sa stal novým kormidelníkom reprezentácie Peru. V minulosti viedol aj národný tím vo svojej rodnej krajine.
Vedenie peruánskeho futbalu učinilo zmenu na pozícii hlavného kouča po tom, čo sa reprezentácia nedokázala kvalifikovať na majstrovstvá sveta 2026.
Prezident Peruánskej futbalovej federácie Agustin Lozano podľa agentúry AFP uviedol, že úlohou 63-ročného trénera bude doviesť tím k účasti na MS 2030.
Menezes pôsobil pri brazílskej reprezentácii v rokoch 2010 až 2012, no napriek angažmánom v niekoľkých popredných brazílskych kluboch nikdy nezískal významnú trofej. Trénoval tiež v Saudskej Arábii a Číne.
Menezes preberá tím, ktorý skončil v juhoamerickej kvalifikácii na tohtoročné MS na deviatom mieste z desiatich tímov, keď zvíťazil iba v dvoch z osemnástich zápasov. Peru sa naposledy predstavilo na MS v roku 2018, čo bola pre krajinu prvá účasť na turnaji po 36 rokoch.