Pôvodne išlo o hosťovanie. Petráš však zostáva v drese lídra súťaže

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalový brankár Samuel Petráš bude pokračovať v tíme DAC 1904 Dunajská Streda aj po vypršaní hosťovania z MŠK Žilina.

Vedenie lídra Fortuna ligy s ním podpísalo kontrakt s platnosťou do roku 2026.

"Je to môj prvý prestup z materského klubu a teším sa na to, čo ma čaká. Už v lete pri mojom príchode som hovoril, že tento klub si zaslúži úspechy a spravím všetko pre to, aby sme ich v nasledujúcom období dosiahli čo najviac.