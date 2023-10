Rodinný klub píše rozprávkový príbeh. Sú najmenšia obec v celoslovenskej súťaži

Miestenku v západnej časti ste si zabezpečili vďaka úspešnej baráži s mužstvom ŠK LR CRYSTAL Lednické Rovne.

Dostali sme pozvánku a prijali sme ju. Ak by sme však mali hrať v tretej lige Východ, ponuku by sme odmietli. Pretože by to pre nás znamenalo príliš veľa cestovania.

Poviem to inak. Kúpili sme autobus, ktorým môžeme chodiť len po diaľnici (smiech).

Lednické Rovne ukázali veľkú kvalitu. Mali útočníka, ktorého by sme okamžite brali. Pristúpili sme však k baráži zodpovedne a tretiu ligu hráme zaslúžene my.

Koľko vás stojí tretia liga Západ. Akým spôsobom riešite financovanie klubu?

Stotisíc eur na sezónu. Nie je to jednoduché, ale robíme, čo je v našich silách.

Množstvo financií zabezpečuje moja firma SLOB-real, v ktorej spolupracujem s bratmi Lacom a Petrom, bez ktorých by to nešlo. Veľká vďaka za ich podporu.

Naša firma sa zaoberá stavebníctvom, vzduchotechnikou, výrobou ocele a máme tiež športový a IT obchod. Zamestnávame a spolupracujeme s približne 150 ľuďmi.

Veľkým sponzorom je obec Podkonice, bez jej podpory by sme nemohli fungovať.