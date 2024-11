Boženíkov klub má veľké problémy. Bez revitalizácie by nastala likvidácia

LISABON. Portugalský futbalový klub Boavista FC, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný útočník Róbert Boženík vstúpil do špeciálneho revitalizačného procesu, ktorý bude trvať niekoľko nasledujúcich mesiacov.

Predstavenstvo o tom informovalo po pondelkovom rozhodnutí súdu vo Vila Nova de Gaia, ktorý nariadil proces na ozdravenie finančného stavu lisabonského klubu.

"Pravda je, že bez prijatia prísnych a výnimočných opatrení by jedinou alternatívou bolo podanie konkurzného návrhu, ktorý by vyvrcholil nevyhnutnou likvidáciou, čím by boli zmarené oprávnené očakávania všetkých a vymáhanie úverov veriteľmi.