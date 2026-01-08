Mourinho netradične potrestal mužstvo. Nepáčilo sa mu zaváhanie po dlhej dobe

Tréner José Mourinho nariadil futbalistom Benficy Lisabon po vyradení v semifinále Ligového pohára prespať v tréningovom centre.
Jeho zverenci v stredu večer podľahli 1:3 Brage, ktorej vychytal víťazstvo český brankár Lukáš Horníček. O trofej si jeho tím zahrá v sobotu s Guimaraesou.
V lige je Benfica tretia o 12 bodov pred piatou Bragou, ale stredajší zápas nezvládla a utrpela prvú prehru po dvoch mesiacoch a 11 stretnutiach. Po 33 minútach prehrávala 0:2. Horníčka prekonala len z penalty, ktorú po hodine hry premenil Vangelis Pavlidis.
V závere však švédsky obranca Gustaf Lagerbielke dorážkou zblízka upravil znovu na dvojgólový rozdiel. "Hráči budú spať v Seixale. Vo štvrtok ich čaká tréning a v piatok ďalšie, pretože sobotňajšie finále sa nás netýka a ďalší zápas proti Portu budeme hrať až v stredu, "povedal Mourinho na tlačovej konferencii.
"Dúfam, že hráči budú spať rovnako dobre ako ja, čo znamená, že nebudú spať vôbec. To im prajem. Aby nespali a namiesto toho veľa rozmýšľali, ako budem rozmýšľať ja, "vyhlásil slávny kouč, ktorý sa v septembri vrátil do Benficy po 25 rokoch.