Mourinho netradične potrestal mužstvo. Nepáčilo sa mu zaváhanie po dlhej dobe

Na snímke portugalský futbalový tréner Jose Mourinho.
Na snímke portugalský futbalový tréner Jose Mourinho. (Autor: TASR)
ČTK|8. jan 2026 o 18:41
ShareTweet0

Jeho zverenci v stredu večer podľahli 1:3 Brage.

Tréner José Mourinho nariadil futbalistom Benficy Lisabon po vyradení v semifinále Ligového pohára prespať v tréningovom centre.

Jeho zverenci v stredu večer podľahli 1:3 Brage, ktorej vychytal víťazstvo český brankár Lukáš Horníček. O trofej si jeho tím zahrá v sobotu s Guimaraesou.

V lige je Benfica tretia o 12 bodov pred piatou Bragou, ale stredajší zápas nezvládla a utrpela prvú prehru po dvoch mesiacoch a 11 stretnutiach. Po 33 minútach prehrávala 0:2. Horníčka prekonala len z penalty, ktorú po hodine hry premenil Vangelis Pavlidis.

V závere však švédsky obranca Gustaf Lagerbielke dorážkou zblízka upravil znovu na dvojgólový rozdiel. "Hráči budú spať v Seixale. Vo štvrtok ich čaká tréning a v piatok ďalšie, pretože sobotňajšie finále sa nás netýka a ďalší zápas proti Portu budeme hrať až v stredu, "povedal Mourinho na tlačovej konferencii.

"Dúfam, že hráči budú spať rovnako dobre ako ja, čo znamená, že nebudú spať vôbec. To im prajem. Aby nespali a namiesto toho veľa rozmýšľali, ako budem rozmýšľať ja, "vyhlásil slávny kouč, ktorý sa v septembri vrátil do Benficy po 25 rokoch.

Liga Portugal

    Na snímke portugalský futbalový tréner Jose Mourinho.
    Na snímke portugalský futbalový tréner Jose Mourinho.
    Mourinho netradične potrestal mužstvo. Nepáčilo sa mu zaváhanie po dlhej dobe
    dnes 18:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Liga Portugal»Mourinho netradične potrestal mužstvo. Nepáčilo sa mu zaváhanie po dlhej dobe