Zmeny prídu, najmä medzi lídrami, hovorí Kitka. Slovan musí ísť pri prestupoch aj do rizika

Dosiahli výsledok, ktorý by takto pred rokom brali všetkými desiatimi. Každý úspech však so sebou nesie aj určitú ťarchu.

Keďže gruzínska reprezentácie do 21 rokov je súčasťou ME tejto vekovej kategórie na Slovensku, je na mieste otázka, či manažment Slovana pracuje na príchode niektorých mladých Gruzíncov.

Ak k tomu pripočítame ďalšie desiatky miliónov, ktoré "slovanisti" zarobili v minulosti v Európskej lige či Konferenčnej lige, netreba sa čudovať, že fanúšikovia žiadajú príchod ďalších posíl.

Nadobudli totiž pocit, že Slovan si to môže finančne dovoliť.

"Samozrejme, že by sme boli radi, ak by sa časť zarobených peňazí investovala do kádra. Je to však o celkovom nastavení financovania klubu. Tam má rozhodujúce slovo generálny riaditeľ.

Treba si uvedomiť, že inflácia, ktorá všade okolo nás rezonuje, sa dotkla aj futbalu. Hráči, ktorí kedysi stáli 300-tisíc, majú dvojnásobnú hodnotu.

Dnes je takmer nemožné nájsť hráča zadarmo, zvlášť na ten level, na ktorom sa pohybujeme," uviedol Kitka.