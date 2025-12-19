Futbalisti Bologne šokovali favorizovaný Inter. Po napínavom víťazstve po penaltách sú vo finále

Taliansky superpohár - semifinále
Bologna - Inter Miláno 1:1 (1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m
Góly: 35. Orsolini (z 11 m) - 2. Thuram
Futbalisti Bologne sa prebojovali do finále Talianskeho superpohára. V piatkovom semifinále v saudskoarabskom Rijáde zdolali Inter Miláno 3:2 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 1:1.
Vo finále, ktoré je na programe v pondelok, vyzvú úradujúceho ligového majstra SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom.
„Nerazzurri“ poslal už v 2. minúte do vedenia Marcus Thuram po centri Alessandra Bastoniho, ale po ruke v pokutovom území vyrovnal z jedenástky na 1:1 Riccardo Orsolini.
Skóre sa už následne v riadnom hracom čase nemenilo a v rozstrele uspela Bologna. Za 8-násobného víťaza súťaže zlyhali z bieleho bodu Bastoni, Barella a Bonny. Rozhodujúcu jedenástku premenil v piatej sérii Ciro Immobile.