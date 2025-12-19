Futbalisti Bologne šokovali favorizovaný Inter. Po napínavom víťazstve po penaltách sú vo finále

Riccardo Orsolini oslavuje gól v sieti Interu v semifinále Talianskeho superpohára.
Riccardo Orsolini oslavuje gól v sieti Interu v semifinále Talianskeho superpohára. (Autor: TASR/AP)
19. dec 2025
Vyzvú Neapol, ktorý vo štvrtok zdolal AC Miláno.

Taliansky superpohár - semifinále

Bologna - Inter Miláno 1:1 (1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m

Góly: 35. Orsolini (z 11 m) - 2. Thuram

Futbalisti Bologne sa prebojovali do finále Talianskeho superpohára. V piatkovom semifinále v saudskoarabskom Rijáde zdolali Inter Miláno 3:2 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 1:1.

Vo finále, ktoré je na programe v pondelok, vyzvú úradujúceho ligového majstra SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom.

„Nerazzurri“ poslal už v 2. minúte do vedenia Marcus Thuram po centri Alessandra Bastoniho, ale po ruke v pokutovom území vyrovnal z jedenástky na 1:1 Riccardo Orsolini.

Skóre sa už následne v riadnom hracom čase nemenilo a v rozstrele uspela Bologna. Za 8-násobného víťaza súťaže zlyhali z bieleho bodu Bastoni, Barella a Bonny. Rozhodujúcu jedenástku premenil v piatej sérii Ciro Immobile.

Pavúk Talianskeho superpohára

Taliansko

dnes 22:32
