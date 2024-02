Bayern prehral tretí zápas v rade. Pripadá mi to ako horor, ktorý sa nekončí, vraví Goretzka

„Pripadá mi to ako horor, ktorý sa skrátka nekončí. Momentálne ide všetko proti nám,“ poznamenal stredopoliar mníchovských „Die Roten“ Leon Goretzka.

„Dnes to bolo trochu ako Murphyho zákony. Čokoľvek, čo by mohlo ísť proti nám, čokoľvek, čo by sa mohlo pokaziť, sa pokazilo,“ povedal Tuchel, ktorý sa teraz musí pripraviť na najbližší bundesligový duel proti nepríjemnému RB Lipsko.

Generálny riaditeľ Bayernu Jan-Christian Dreesen povedal, že Tuchel bude „samozrejme“ braný na zodpovednosť za zápas v Bochume, ale nevylúčil, že neskôr vyvodí dôsledky.