Bayern odštartoval ligu ako nikdy. Zoller: Nakopali nás do zadkov

Bayern je v tabuľke ako jediný so stopercentnou bilanciou a podľa AFP ešte nikdy neodštartoval bundesligovú sezónu s lepšou bilanciou po troch kolách.

"Nálada a energia v tíme sú neskutočné, každý z hráčov do toho dáva všetko. V minulej sezóne to tak vždy nebolo a preto je veľmi príjemné to teraz zdôrazniť.

Rozhodne neplánujeme ubrať z plynu," vyhlásil pre nemecké média tréner rekordného nemeckého šampióna Julian Nagelsmann. Krátko pred štartom ligy dal jeho tím päť gólov aj v súboji o domáci Superpohár proti RB Lipsko (5:3).

VIDEO: Zostrih zápasu VfL Bochum - Bayern Mníchov