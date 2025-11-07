Na čele Nemeckého futbalového zväzu zostáva rovnaký muž. Jeho cieľom je organizácia ME žien

FRANKFURT. Prezidentom Nemeckého futbalového zväzu (DFB) zostáva naďalej Bernd Neuendorf.
V piatkových voľbách bol 64-ročný funkcionár jediným kandidátom, na čele DFB tak bude ďalšie štyri roky.
„Budúcnosť začína teraz. Po turbulentných rokoch konsolidácie a transformácie vstupujeme do novej fázy.
Stabilizovali sme DFB v každom aspekte - atmosfére, financiách a športovej časti. DFB si obnovilo svoju reputáciu, opäť ho vnímajú ako relevantného hráča,“ cituje agentúra DPA pokračujúceho prezidenta DFB.
Jeho hlavnou ambíciou je zorganizovať v krajine majstrovstvá Európy žien v roku 2029.