Na čele Nemeckého futbalového zväzu zostáva rovnaký muž. Jeho cieľom je organizácia ME žien

Na snímke prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf ďakuje po jeho znovuzvolení v piatok 7. novembra 2025.
Na snímke prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf ďakuje po jeho znovuzvolení v piatok 7. novembra 2025. (Autor: TASR)
TASR|7. nov 2025 o 15:02 (aktualizované 7. nov 2025 o 15:07)
ShareTweet0

V piatkových voľbách bol jediným kandidátom.

FRANKFURT. Prezidentom Nemeckého futbalového zväzu (DFB) zostáva naďalej Bernd Neuendorf.

V piatkových voľbách bol 64-ročný funkcionár jediným kandidátom, na čele DFB tak bude ďalšie štyri roky.

„Budúcnosť začína teraz. Po turbulentných rokoch konsolidácie a transformácie vstupujeme do novej fázy.

Stabilizovali sme DFB v každom aspekte - atmosfére, financiách a športovej časti. DFB si obnovilo svoju reputáciu, opäť ho vnímajú ako relevantného hráča,“ cituje agentúra DPA pokračujúceho prezidenta DFB.

Jeho hlavnou ambíciou je zorganizovať v krajine majstrovstvá Európy žien v roku 2029.

Tabuľka skupiny A

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Na snímke prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf ďakuje po jeho znovuzvolení v piatok 7. novembra 2025.
Na snímke prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf ďakuje po jeho znovuzvolení v piatok 7. novembra 2025.
Na čele Nemeckého futbalového zväzu zostáva rovnaký muž. Jeho cieľom je organizácia ME žien
dnes 15:02
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Na čele Nemeckého futbalového zväzu zostáva rovnaký muž. Jeho cieľom je organizácia ME žien