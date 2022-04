Klopp nebol úplne spokojný. Mohli sme dať aj viac gólov, hovorí

The Reds viedli 2:0, keď sa presadili Ibrahima Konaté a Sadio Mané. Portugalský klub po zmene strán znížil gólom Darwina Nuneza, v závere však pridal poisťujúci zásah Luis Diaz, bývalá opora iného portugalského tímu FC Porto.

LISABON. Futbalisti FC Liverpool urobili výrazný krok k postupu do semifinále Ligy majstrov 2021/2022. V utorkovom úvodnom zápase štvrťfinále zvíťazili na ihrisku tímu Benfica Lisabon 3:1.

"Každý hráč chce skórovať a je zrejmé, že aj Mo. Je to pre neho ťažké obdobie. Zažil ohromný tlak. Potrebuje sa trochu upokojiť, všetko bude dobré," poslal Klopp povzbudivé slová svojmu zverencovi.

Liverpool už triumfoval v Ligovom pohári, má tak šancu získať spoločne s FA Cupom a domácim titulom až štyri trofeje. "Nie sme favoritmi v ani jednej z tých súťaži. Koho to však zaujíma? Rozhodne sa budeme snažiť," sľúbil Klopp.

"Ešte sa dvere nezabuchli, no po tom treťom zásahu to už bude veľmi zložité. V druhom polčase sme hrali výrazne lepšie ako v prvom. Začali sme objavovať slabiny súpera, no potom sme opäť inkasovali."

Útočník Darwin Nunez odmietol tvrdenie, že Benfica nastúpila proti svojmu súperovi s priveľkým rešpektom. "Mali sme sebavedomie. Ukázali sme to v druhom dejstve.

Nebolo nemožné dosiahnuť lepší výsledok. Liverpool je skvelý tím, no nebojíme sa ho. Popracujeme na tom, aby sme v odvete ešte niečo uhrali," sľúbil pred odvetou, ktorá je na programe v stredu 13. apríla na Anfielde.