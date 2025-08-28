Sebavedomý Mourinho spľasol. Keby hrali všetci ako Škriniar, boli by inde, tvrdil komentátor

BRATISLAVA. „Zajtra buď vyhráme, alebo vyhráme na penalty," tvrdil tradične sebavedomý tréner José Mourinho deň pred zápasom.
Jeho Fenerbahce vyzvalo v odvete play off Ligy majstrov Benficu, ktorá nakoniec triumfovala najtesnejším rozdielom 1:0.
„Vyhral silnejší tím," tvrdil sklamane po vypadnutí, ktoré znamenalo, že si jeho zverenci zahrajú opäť iba Európsku ligu.
„Úprimne povedané, zaslúžili si to svojím výkonom v prvom polčase. V druhom polčase sme zasa my ukázali čestný postoj a vydali sme zo seba všetko," doplnil kouč.
Mourinhovi chýbajú posily
Priznal, že väčšia šanca na úspech môže prísť práve v Európskej lige: „Ak by sme boli v Lige majstrov, pravdepodobne by sme odohrali osem zápasov. Ale v Európskej lige sa môžeme dostať až do finále."
Fenerbahce doposiaľ minulo v lete na posily zhruba päťdesiat miliónov eur, zatiaľ čo jeho turecký rival Galatasaray už takmer sto miliónov.
Ešte pred odvetou s Benficou Mourinho priznal, že od vedenia klubu necítil väčšiu aktivitu na prestupovom trhu.
„Nemyslím si, že klub vynaložil nejaké extra úsilie, aby mi dal viac príležitostí v týchto dvoch zápasoch s Benficou. Ak by bola Liga majstrov pre tento klub životne dôležitá, niečo by sa dialo," naznačil kouč.
Škriniar: Hrali sme veľmi zle
Počas leta vyhlásil, že do klubu príde niekoľko hráčov na „úrovni Milana Škriniara".
Slovenský stopér bol jeho vytúženým transferom. „Zápas sme začali veľmi zle," hodnotil Škriniar po vypadnutí s Benficou.
„Hrali sme veľmi zle. Stratili sme príliš veľa lôpt. V druhom polčase sme sa zlepšili, no nestačilo to. To je môj názor," doplnil.
Fenerbahce v prvej polovici duelu horelo. Pred presným zásahom Kerema Akturkoglua inkasoval turecký celok dva góly. Ani jeden z nich však neplatil.
Prvý z nich pre ofsajd, ktorému predchádzalo chaotické bránenie rohového kopu, po ktorom Škriniar len rozhadzoval rukami.
Keby boli všetci ako Škriniar
V druhom polčase zasa chýbala Fenerbahce presnosť vo finálnej fáze. O nemohúcnosti tureckého celku vraví fakt, že za celý zápas ani raz nevystrelil na bránu Benficy.
Jediným pozitívom bol bojovný výkon Milana Škriniara a zákroky brankára Dominika Livakovića.
Nebyť tejto dvojice, Fenerbahce by na Estádio da Luz inkasovalo minimálne dva či trikrát.
„Keby dnes hrali všetci tak dobre ako Milan Škriniar, Fenerbahce by bolo inde. Možno v postupovej pozícii," tvrdil v závere zápasu komentátor Nova Sport.
Slovenský obranca vyhral v zápase všetkých deväť súbojov na zemi, ďalšie tri vo vzduchu. Do bezpečia odvrátil až sedem lôpt, prekazil tri prihrávky a ani raz cez neho súper neprešiel.
Mal ponuky od klubov z Ligy majstrov
Napriek dobrému výkonu si v tejto sezóne Ligu majstrov nezahrá. Počas leta mal podľa slov svojho agenta ponuky od klubov, ktoré mali istotu pôsobenia v najprestížnejšej európskej súťaži.
„Počas júna a júla som dostával opakované ponuky od talianskych, francúzskych a španielskych klubov, ktoré budú hrať v nasledujúcej sezóne Ligu majstrov," priznal Škriniarov agent Roberto Sistici.
Namiesto toho bude viesť ako kapitán Fenerbahce turecký celok za výhrou v Európskej lige. Minimálne podľa slov Josého Mourinha.