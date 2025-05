Bénesa mrzí nedostatok šancí v Unione. Chcem pravidelne hrávať, hovorí

BERLÍN. László Bénes si do novej sezóny želá dve veci - hrávať pravidelne a užívať si futbal. V tej končiacej mu to nebolo umožnené, v drese Unionu Berlín si síce pripísal vyše 20 bundesligových štartov, no v drvivej väčšine iba ako epizódne striedajúci hráč.

Union splnil predsezónny cieľ, ktorým bola záchrana v najvyššej nemeckej súťaži. Pred záverečným kolom mu patrí 13. priečka v tabuľke.

„Tá sezóna nebola vôbec ľahká. Mali sme lepšie aj horšie fázy, bojovali sme o záchranu, ale našťastie sa nám podarilo pár kôl pred koncom zabezpečiť ligovú príslušnosť aj v novom ročníku a tým sme splnili náš cieľ,“ zhodnotil 27-ročný stredopoliar v rozhovore pre TASR svoju premiérovú sezónu v Unione Berlín.