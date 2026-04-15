Bayern zvládol sedemgólovú prestrelku v odvete. Real zlomilo vylúčenie striedajúceho hráča

Futbalisti Bayernu Mníchov oslavujú gól proti Realu Madrid.
Futbalisti Bayernu Mníchov oslavujú gól proti Realu Madrid.
Sportnet, TASR|15. apr 2026 o 22:57
Rozhodujúci gól v súboji o postup strelil Luis Diaz.

Liga majstrov - odveta štvrťfinále

Bayern Mníchov - Real Madrid 4:3 (2:3)

Góly: 7. Pavlovič, 38. Kane, 89. L. Diaz, 90.+4 Olise - 1. a 29. Güler, 42. Mbappe

Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Stanišič, Kompany (mimo ihriska) - Militao, Rüdiger, Camavinga, ČK: 86. Camavinga, 90.+5 Güler (obaja Real) - mimo ihriska.

Bayern Mníchov: Neuer – Stanišič (46. Davies), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovič – Olise, Gnabry (61. Musiala), L. Diaz – Kane

Real Madrid: Lunin – Alexander-Arnold (90. Pitarch), Militao, Rüdiger, Mendy – Bellingham, Valverde, Güler (90.+1 Mastantuono) – B. Diaz (62. Camavinga), Mbappe, Vinicius Junior

/prvý zápas 2:1, do semifinále postúpil Bayern/

Futbalisti Bayernu Mníchov sa prebojovali do semifinále Ligy majstrov 2025/2026.

Bayern zdolal vo štvrťfinálovej odvete Real Madrid 4:3 a nadviazal tak na triumf na Santiago Bernabeu 2:1 spred ôsmich dní. 

Priebeh zápasu Bayern - Real Madrid

I. polčas:

Šláger v mníchovskej Allianz Aréne sa začal katastrofálnou chybou Neuera už v 38. sekunde. Brankár Bayernu po malej domov prihral priamo na kopačku Ardu Gülera, ktorý z 30 metrov trafil opustenú bránu - 0:1.

Domáci však potrebovali iba necelých päť minút na vyrovnanie, po rohu Kimmicha zazmätkoval Lunin na bránkovej čiare a Pavlovičovi stačilo nastaviť hlavu na prudký center - 1:1.

Nemecký majster v ďalších chvíľach dominoval na lopte, no Real hrozil brejkmi, v 20. minúte Mbappe tiesnený Laimerom minul z nádejnej pozície bránu.

Bayern sa tlačil dopredu, Kimmich nechal vyniknúť Lunina, ale zahrmelo na opačnej strane. Güler ľavačkou výstavne zakrútil loptu z priameho kopu do horného rohu a hostia opäť viedli.

Bavori odpovedali gólom Kanea, ktorý pri prihrávke Upamecana upratal loptu k zadnej žrdi.

Tesný náskok mohol vrátiť hosťom Vinicius, ktorý trafil brvno. Vynahradil si to o pár minút neskôr, keď pripravil gól Mbappemu - 2:3.

Domáci reklamovali faul na Stanišiča, ale VAR presný zásah potvrdil.

II. polčas:

Po atraktívnom päťgólovom prvom polčase sa v tom druhom hra trochu upokojila. Po prestávke Upamecano po rohovom kope hlavičkoval tesne nad bránu.

Real bol blízko k štvrtému gólu v 55. minúte, Mbappe stroskotal na Neuerovi. Na opačnej strane vo veľkej šanci preváhal moment na zakončenie L. Diaz, potom strela Oliseho preletela tesne ponad brvno a neujala sa ani ďalšia nebezpečná hlavička Upamecana.

„Biely balet“ si skomplikoval situáciu v 86. minúte, keď po dvoch žltých kartách v priebehu ôsmich minút sa porúčal predčasne pod sprchy striedajúci Camavinga a hostia dohrávali v desiatich.

Presilovku okamžite využil L. Diaz, ktorý v 89. minúte tečovanou strelou spoza šestnástky prepálil Lunina.

Domáci v závere ešte poistili postup gólom Oliseho, ktorý stanovil na konečných 4:3.

Bayern sa v semifinále stretne s obhajcom trofeje Parížom St. Germain. Úvodné semifinálové zápasy sú na programe 28./29. apríla, odvety sú naplánované na 5./6. mája.

