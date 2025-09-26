VIDEO: Kane strelil jubilejný stý gól za Bayern. Prekonal Ronalda či Haalanda

Harry Kane tlieska divákom v Allianz Aréne v zápase Bayern Mníchov -Werder Brémy.
Harry Kane tlieska divákom v Allianz Aréne v zápase Bayern Mníchov -Werder Brémy. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2025 o 22:41
Bayern doma nezaváhal a zvíťazil 4:0.

Bundesliga - 5. kolo

Bayern Mníchov – Werder Brémy 4:0 (2:0)

Góly: 45. a 65. Kane (z 11 m), 22. Diaz, 88. Laimer

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov nezaváhali ani v 5. kole nemeckej Bundesligy. Doma si poradili s Werderom Brémy jednoznačne 4:0 a na čele tabuľky majú stopercentnú bilanciu a skóre 22:3.

Dva góly domácich zaznamenal Harry Kane, ktorý suverénne vedie poradie strelcov s desiatimi presnými zásahmi a jubilejným 100. gólom v drese Bayernu prekonal rekord.

Za Bayern nastrieľal anglický kanonier 100 gólov v 104 dueloch od príchodu z Tottenhamu v roku 2023.

Stovku gólov v drese jedného tímu tak dosiahol najrýchlejšie spomedzi klubov v piatich najprestížnejších ligách v Európe.

Prekonal doterajší rekord Cristiana Ronalda i Erlinga Haalanda, ktorí na to v Reale Madrid resp. Manchestri City potrebovali 105 zápasov.

