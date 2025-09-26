VIDEO: Kane strelil jubilejný stý gól za Bayern. Prekonal Ronalda či Haalanda

Bundesliga - 5. kolo
Bayern Mníchov – Werder Brémy 4:0 (2:0)
Góly: 45. a 65. Kane (z 11 m), 22. Diaz, 88. Laimer
MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov nezaváhali ani v 5. kole nemeckej Bundesligy. Doma si poradili s Werderom Brémy jednoznačne 4:0 a na čele tabuľky majú stopercentnú bilanciu a skóre 22:3.
Dva góly domácich zaznamenal Harry Kane, ktorý suverénne vedie poradie strelcov s desiatimi presnými zásahmi a jubilejným 100. gólom v drese Bayernu prekonal rekord.
Za Bayern nastrieľal anglický kanonier 100 gólov v 104 dueloch od príchodu z Tottenhamu v roku 2023.
Stovku gólov v drese jedného tímu tak dosiahol najrýchlejšie spomedzi klubov v piatich najprestížnejších ligách v Európe.
Prekonal doterajší rekord Cristiana Ronalda i Erlinga Haalanda, ktorí na to v Reale Madrid resp. Manchestri City potrebovali 105 zápasov.