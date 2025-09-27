Bayern v úvode sezóny dominuje, Kane po rekordnom zápise: Je to šialené aj na mňa

MNÍCHOV. Futbalisti Bayernu Mníchov majú v novom ročníku nemeckej Bundesligy nakročené k tomu, aby sa im podarilo obhájiť titul.
V súťaži zostávajú jediným tímom so stopercentnou bilanciou, navyše s priemerom viac ako štyroch gólov na zápas bavia divákov.
V piatok večer si odniesli prehru 0:4 hráči Werderu Brémy po ďalšom pamätnom výkone Harryho Kanea.
„Bavori“ si rovnomerne rozložili gólovú radosť do oboch polčasov, v tom prvom sa presadil Tah a Kane.
Anglický kanonier následne po prestávke zaznamenal jubilejný 100. gól v drese Bayernu.
VIDEO: Zostrih zápasu Bayern Mníchov - Werder Brémy
Pre suverénneho lídra poradia strelcov to bol zároveň desiaty presný zásah v tomto ligovom ročníku.
„Ak mám byť úprimný, vstreliť 100 gólov v 104 zápasoch za Bayern Mníchov, to je šialené aj na mňa. Je to pocta dosiahnuť túto métu v tomto skvelom klube.
Ďakujem celému realizačnému tímu, spoluhráčom a všetkým, ktorí mi pomohli dostať sa tam, kde som.
Prišlo to tak rýchlo, tých 100 gólov. Ako však vždy hovorím, pokračujem k ďalšej stovke a verím, že to bude podobne rýchlo,“ prezradil Kane pre oficiálnu klubovú webstránku.
Kompany: Vieme byť ešte silnejší
Gólový účet uzatvoril Laimer, ale piatkový večer bol najmä o 32-ročnom reprezentantovi Anglicka. Za Bayern nastrieľal Kane 100 gólov v 104 dueloch od príchodu z Tottenhamu v roku 2023.
Stovku gólov v drese jedného tímu tak dosiahol najrýchlejšie spomedzi klubov v piatich najprestížnejších ligách v Európe.
Prekonal doterajší rekord Cristiana Ronalda i Erlinga Haalanda, ktorí na to v Reale Madrid resp. Manchestri City potrebovali 105 zápasov.
„To, čo teraz Harry demonštruje, je zrkadlom nášho aktuálneho rozloženia. Prekonáva rekordy a popritom naďalej tvrdo pracuje aj v obrane.
Vďaka tomu je špeciálny a nesmierne dôležitý. Vieme byť ešte silnejší, keď budú všetci hráči zdraví. Som rád, že aj mladí dostávajú príležitosti,“ povedal po víťazstve domáci tréner Vincent Kompany.
Sú veľmi dobrí, zhodnotil tréner Werderu
Werder doplatil na nižšie držanie lopty a fakt, že si v Allianz aréne nedokázal vypracovať výraznejšiu príležitosť. Zatiaľ dokázal v tomto ročníku naplno bodovať len v jednom prípade.
„Bolo to vyčerpávajúce. Od Bayernu sa očakáva veľké držanie lopty a množstvo šancí. Snažili sme sa vytvoriť pozície v momentoch, keď sme mali loptu, ale to sa darilo len v istých pasážach.
Nevedeli sme sa nadýchnuť a kontrolovať hru, ako sa nám to obvykle darí. Sú proste veľmi dobrí a nedá sa ubrániť všetko.
Pre Bayern to bolo zaslúžené víťazstvo a my budeme zbierať body proti iným tímom,“ vyhlásil hosťujúci kormidelník Horst Steffen.